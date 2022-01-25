Fresh Auto отмечает 16-летие и подводит итоги

Сегодня, 25 января, компании Fresh Auto исполняется 16 лет. По этому случаю были подведены некоторые итоги ее деятельности.

Как сообщили в пресс-службе Fresh Auto, через автосалоны компании в 2021 году было реализовано в общей сложности 34 312 автомобилей. Из этого количества было продано 28 107 машин с пробегом, что на 8% больше, чем в 2020-м. В свою очередь, реализация новых автомобилей составила 6 205 единиц, показав рост на 69%.

Помимо этого, доля онлайн-продаж в компании Fresh Auto по итогам 2021 года достигла 21%, что на 2 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

Сегодня дилерская сеть Fresh Auto состоит из 30 автосалонов, расположенных в 9 российских регионах. При этом за год она пополнилась 4 дилерскими центрами.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» поздравляет компанию Fresh Auto с днем рождения и желает ей успехов и процветания!

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