Toyota Camry сохранила звание самого популярного автомобиля сегмента D в России

Седан Toyota Camry в очередной раз стал самым продаваемым автомобилем сегмента D. Это констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» после анализа статистики продаж новых легковых машин в России по итогам 2021 года.

Так, в минувшем году реализация этой японской модели, по данным АЕБ, составила 31983 экземпляра, что на 17% больше, чем в 2020-м. Второе место в сегменте D занял седан Kia K5, проданный в количестве 29224 единиц (рост в 3,6 раза). Замкнула тройку лидеров Hyundai Sonata (6968 шт.; +16%). Отметим еще модель Mazda6, показатель которой составил 4613 машин (-1%). Всего же за год было реализовано 84,4 тыс. новых автомобилей сегмента D.

Напомним, что еще по итогам 10 месяцев 2021 года бестселлером среди них был Kia K5, который вышел на рынок только в сентябре 2020-го и практически сразу начал теснить позиции многолетнего гегемона – Toyota Camry. В некоторые месяцы именно «кореец» становился здесь лучшим. Но в ноябре «японец» смог переломить ситуацию, а в декабре упрочил свое лидерство. Таким образом, сенсации не случилось и «Камри» снова оказалась №1 в сегменте D.

Какие из их перечисленных моделей меньше всего теряют в цене, можно узнать 16 февраля – в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» экспертами агентства «АВТОСТАТ» будут оглашены итоги премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля).

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Фото: Toyota