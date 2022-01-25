Volkswagen Golf в 2021 году остался самой продаваемой моделью в Европе

Хэтчбек Volkswagen Golf в 2021 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет с 2008 года, однако с тех пор его рыночная доля сократилась почти вдвое, до 1,75%, отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics. Это связано как усилением конкуренции в условиях общего дефицита, так и с отсутствием электрической версии Golf, из-за чего поклонники Volkswagen все чаще стали выбирать модель ID.3.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом году стал Volkswagen Golf с показателем 205408 реализованных машин (-27,9%). Второе место занял Peugeot 208, чьи продажи составили 196869 автомобилей (-1,1%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели увеличилась на 16,9% до 196792 единиц. Далее идет Renault Clio, на котором остановили свой выбор 196243 европейских покупателя (-21,1%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Peugeot 2008, разошедшийся тиражом 194653 экземпляра (+24,4%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Volkswagen T-Roc (186644 шт., +17,1%), Toyota Yaris (182590 шт., +1,3%), Opel/Vauxhall Corsa (180643 шт., -8,7%), Fiat 500 (174739 шт., +24%) и Citroen C3 (159302 шт., +7%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen