В России началось производство обновленных Haval F7 и F7x

Завод Haval в Тульской области начал производство обновленных кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года, которые поступят в продажу в феврале 2022 года.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, Haval F7 и F7x 2022 модельного года получили новый дизайн переднего и заднего бампера, а также новую контрастную решетку радиатора, окрашенную в черный цвет. Новая форма противотуманных фар завершает динамичную архитектуру фронтальной части. Новой точкой притяжения в палитре цветов экстерьера становится «Магматический красный» в оттенке «металлик».
Линейка двигателей Haval F7 и F7x остается неизменной и включает два четырехцилиндровых рядных бензиновых турбированных силовых агрегата с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с., 280 Нм) и 2,0 л (190 л.с., 340 Нм). Оба силовых агрегата работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.
Как отмечается, модели Haval F7 и F7x играют ключевую роль в российской линейке бренда, на долю этого семейства в России приходится почти 60% продаж. Так, кроссовер Haval F7 по итогам 2021 года остается бестселлером Haval на российском рынке с показателем 12386 проданных автомобилей (+83%). На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, чья реализация увеличилась в 2,3 раза и составила 10336 машин.
Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, производство которых, по данным источников, также планируется наладить на российском заводе Haval.
Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Haval