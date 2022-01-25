В России началось производство обновленных Haval F7 и F7x

Завод Haval в Тульской области начал производство обновленных кроссоверов Haval F7 и кросс-купе F7x нового модельного года, которые поступят в продажу в феврале 2022 года.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, Haval F7 и F7x 2022 модельного года получили новый дизайн переднего и заднего бампера, а также новую контрастную решетку радиатора, окрашенную в черный цвет. Новая форма противотуманных фар завершает динамичную архитектуру фронтальной части. Новой точкой притяжения в палитре цветов экстерьера становится «Магматический красный» в оттенке «металлик».

Линейка двигателей Haval F7 и F7x остается неизменной и включает два четырехцилиндровых рядных бензиновых турбированных силовых агрегата с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с., 280 Нм) и 2,0 л (190 л.с., 340 Нм). Оба силовых агрегата работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.