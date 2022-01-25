«ПСМА Рус» начинает экспорт автомобилей в Западную Европу

Калужский завод «ПСМА Рус», который в декабре 2021 года собрал первые коммерческие фургоны Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy для экспортных поставок, в начале февраля отправит в Европу первую партию коммерческих автомобилей российского производства. Напомним, следуя стратегии долгосрочного развития в регионе Евразия и расширения бизнеса за его пределами, группа Stellantis, создает на базе завода «ПСМА Рус» в Калуге экспортный хаб по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку.

В целом по итогам 2021 года калужский завод «ПСМА Рус» увеличил производство автомобилей брендов Peugeot, Citroen, Opel в два раза, зафиксировав лучший результат по объему выпуска за последние 7 лет, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, в прошлом году Stellantis запустил несколько ключевых производственных проектов в России. Так, «ПСМА Рус» внедрил новую платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel, а также запустил серийную сборку экспортно-ориентированных дизельных двигателей, которые локально будут устанавливаться на модели: фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, мини-фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life. К концу 2022 года предприятие планирует наладить сборку коммерческой модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта, а также производство механических коробок передач.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на эти и другие новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Stellantis