КАМАЗ закрыл очередной контракт на поставку электробусов в Москву

КАМАЗ успешно завершил выполнение очередного, четвертого по счету контракта на поставку в адрес ГУП «Мосгортранс» партии электробусов. По условиям договора, заключенного в начале 2021 года, компания поэтапно поставила Москве 350 электробусов КАМАЗ-6282, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как и прежде, контракт включает 15-летнее обслуживание переданной техники, которое продлится до 30 ноября 2036 года. Также в этом году впервые были поставлены электробусы, собранные на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – сборочной площадке КАМАЗа в Москве. Первые экземпляры московской сборки вышли на линию уже в июне, спустя два месяца после запуска площадки.

Сегодня в различных районах Москвы курсирует тысяча электробусов, из них 750 единиц – производства КАМАЗа, и столичные власти намерены продолжить закупку этого инновационного транспорта.

КАМАЗ, в свою очередь, предварительно заложил в бизнес-план на 2022 год производство 450 электробусов и планирует принять участие в новом тендере на их поставку в адрес «Мосгортранса». Кроме того, инженеры Научно-технического центра КАМАЗа ведут постоянную работу по улучшению потребительских характеристик электробуса и уже внедрили ряд улучшений, направленных на повышение качества обслуживания и комфорта пассажиров.

Также в компании разработана сочлененная модель электробуса («гармошка») – в данный момент она проходит тестовую эксплуатацию в Москве на маршруте т34. При успешном прохождении тест-драйва город планирует закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2021-го КАМАЗ открыл сборочное производство электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. На втором этапе развития производства планируется до 2023 года реконструировать еще один цех СВАРЗ площадью 3000 кв.м, что позволит дополнительно выпускать по 200 электробусов в год. На производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест, до 2023 года их количество увеличится вдвое. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей. Как отмечается, открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – часть большой программы по замене автобусного парка Москвы. Прежние транспортные средства в столице заменят на электробусы: городские власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе. Как говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200 машин, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

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Фото: КАМАЗ