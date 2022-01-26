Эксперты рассказали, как кризис в Казахстане повлияет на российский автопром

Сложившаяся в январе политическая и экономическая обстановка в Казахстане неминуемо сказалась на автомобильной отрасли. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, как это повлияет на поставки машин казахстанского производства в нашу страну, и насколько могут пострадать от кризиса в этой республике российские автозаводы, для которых Казахстан традиционно является крупнейшим экспортным рынком.

По словам исполнительного директора компании «Келес Рус» Вадима Артамонова, на поставки автомобилей Chevrolet Cobalt и Nexia в Россию январские события в Казахстане практически никак не повлияли. Дело в том, что на предприятии «UzAuto Motors» в Узбекистане в новогодние каникулы традиционно проводятся профилактические работы, и чтобы избежать разрыва в поставках, заблаговременно создается задел машинокомплектов и автомобилей. Благодаря этому завод «СарыаркаАвтоПром», на котором производятся модели Chevrolet Cobalt и Nexia для российского рынка, продолжал работать даже в дни протестных событий, которые, как известно, происходили в основном на юге Казахстана, а отгрузки автомобилей приостанавливались только на период ЧС. На сегодняшний день компания «Келес Рус» вернулась к стандартной работе с со своими коллегами из Казахстана и не видит никаких рисков для дальнейшего сотрудничества, связанных с внутриполитической ситуацией в этой республике.

«Все поставки автомобилей из Казахстана в Россию за прошедший год – это 5-7 тыс. единиц. Для российского рынка, который за тот же период показал почти 1,7 млн проданных автомобилей, возможное снижение поставок из Казахстана может быть легко компенсировано за счет местных производителей, – комментирует заместитель председателя правления ассоциации «КазАвтоПром» Артур Мискарян. – Дальнейшее развитие автомобильной отрасли Казахстана в значительной степени зависит от решения, которое будет принято правительством после ревизии имеющихся инструментов поддержки автопрома. На сегодня есть понимание о том, поддержка продолжится, однако какие для этого будут использоваться инструменты, и в каком объеме – пока что предмет обсуждений. В частности – по вопросу утилизационного сбора, размеры которого должны быть пересмотрены в феврале».

Как рассказали в пресс-службе АВТОВАЗа, Казахстан – одна из ключевых стран в структуре экспорта LADA. В 2021 году у АВТОВАЗа появился новый индустриальный партнер в республике и два новых дистрибьютора, было открыто семь новых дилерских центров. По информации казахстанского партнера АВТОВАЗа, производственная площадка и дилерские центры LADA были в безопасности в период январских событий в Казахстане.

«Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке Казахстана непросто. Беспорядки нанесли существенный урон экономике, что, безусловно, скажется на платежеспособном спросе. С другой стороны, как раз сейчас мы видим повышенный спрос на спецтехнику. Например, из Казахстана приходит много заказов на автомобили скорой помощи. Что касается намерений правительства Казахстана пересмотреть размер утильсбора на автомобили, то мы готовы к любому развитию ситуации. Казахстан – безусловно, один из важнейших рынков для УАЗа, и мы примем любое решение правительства республики», – заявил руководитель экспортного направления Ульяновского автозавода Алексей Заболотнов.

Подробнее о том, как кризис в Казахстане может повлиять на российский автопром – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

Фото: АВТОВАЗ