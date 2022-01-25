АВТОВАЗ отказался от «черных» суббот

АВТОВАЗ не планирует вводить рабочие субботы в ближайшие два месяца в связи с сохраняющимся дефицитом электронных комплектующих. Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» со ссылкой на свои источники, это решение касается не только тольяттинской площадки, но и завода «LADA Ижевск», где выпуск LADA Vesta по субботам был предусмотрен графиками сменности.

Напомним, в нынешнем месяце АВТОВАЗ планировал для производства автомобилей на платформе В0 (LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero) две рабочие субботы – 15 и 22 января, однако в итоге состоялась только первая.

Между тем, текущую рабочую неделю АВТОВАЗ начал с простоя на сборочной линии LADA Granta, которая не будет работать 24 и 25 января в обе смены. Таким образом, АВТОВАЗ уже реализует свой план о еженедельных простоях, которые из-за недостатка электронных компонентов будут еженедельно вводиться для двух сборочных линиях – LADA Granta и LADA Niva. По неофициальным данным, такую схему АВТОВАЗ намерен применять с января по март нынешнего года. В каждом случае решение о простое для того или другого конвейера будет приниматься с учетом обстоятельств поставки автокомпонентов и оформляться отдельными приказами. Официально эту информацию на предприятии не комментируют.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

Проверить наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно здесь.

Фото: АВТОВАЗ