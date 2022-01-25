Британский авторынок в 2021 году вышел «в плюс»

Британский авторынок в 2021 году увеличился на 1% и составил 1 млн 647 тыс. 181 машину. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), положительный результат во многом обусловлен низкой базой предыдущего года, а по отношению к «доковидному» 2019-му показатели продаж оказались на 28,7% ниже. Как прогнозируют в SMMT, постепенное восстановление рынка начнется в наступившем году, когда будет реализовано порядка 1,96 млн новых машин, при этом локомотивами спроса станут набирающие популярность гибридные и электрические модели.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в прошлом году стал Volkswagen, реализовавший 147826 автомобилей (-0,4%). Второе место заняла Audi, продажи которой составили 117953 машин (+9,4%). Третий результат показал BMW – 116577 проданных автомобилей (+1%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Ford (116305 шт., -23,9%) и Toyota (100895 шт., +9,9%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: SMMT