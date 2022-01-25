Hyundai в 2021 году реализовала онлайн около 5 тыс. автомобилей

Компания «Хендэ Мотор СНГ» в числе первых автомобильных компаний на российском рынке представила новаторскую платформу онлайн-продаж, которая позволяет полностью в дистанционном режиме приобрести любой автомобиль из текущего модельного ряда Hyundai, включая оплату с помощью банковской карты за собственные средства или в кредит, а также оформление страховых полисов. По итогам 2021 года таким способом было реализовано 4772 автомобиля Hyundai, а всего за время работы платформы с момента ее запуска в конце 2020 года – 4832 машины, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, среди клиентов, воспользовавшихся платформой онлайн-продаж, около 20% вместе с покупкой автомобиля также оформили финансовые или страховые продукты в режиме онлайн. В настоящее время на платформе представлен практически весь модельный ряд Hyundai. Цикл покупки от выбора модели до оплаты и получения автомобиля в дилерском центре занимает около 10 дней.

Кроме того, в апреле 2021 года Hyundai запустила инновационную платформу онлайн-продаж автомобилей с пробегом UKA. Сервис позволяет приобрести проверенный автомобиль Hyundai с пробегом на прозрачных условиях и предлагает к покупке как автомобили из дилерских центров марки, так и автомобили из корпоративного парка компании, демо-парков дилеров Hyundai и автомобилей, участвовавших в онлайн-подписке. По итогам 2021 года у сервиса UKA свыше 14 тыс. зарегистрированных пользователей. В настоящее время к сервису подключено 125 дилеров-участников из 65 городов России. По итогам девяти месяцев работы UKA с ее помощью было продано свыше 300 автомобилей.

Добавим также, что на данный момент в сервисе подписки на автомобили Hyundai Mobility зарегистрировано более 32 тыс. пользователей, из них свыше 5 тыс. клиентов воспользовались подпиской на автомобили. Сервисом аренды автомобилей для юридических лиц Business Mobility пользуются 258 компаний, в рамках этой услуги клиентам был передан 1471 автомобиль по итогам 2021 года.

Во сколько обойдется содержание автомобиля марки Hyundai (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Hyundai