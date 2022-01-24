Renault и Geely займутся выпуском автомобилей в Южной Корее

Компании Renault и Geely подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает вывод на рынок Южной Кореи автомобилей с гибридными силовыми установками и двигателями внутреннего сгорания, а также их последующий экспорт. Ожидается, что выпуск новых автомобилей на заводе Renault-Samsung в южнокорейском Пусане начнется в 2024 году, говорится в сообщении сторон.

Как отмечается, это сотрудничество является новым шагом двух автомобильных групп к производству моделей с низкими выбросами и усилению позиции на азиатских рынках гибридных автомобилей. Для Renault Group – это один из этапов стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution), который предполагает модернизацию бренда RSM и его продуктовой линейки за счет передовых технологий, инженерных разработок и услуг, а также взаимодействия с сильными местными партнерами.

В новых моделях будет использоваться компактная модульная архитектура (CMA) мирового уровня, разработанная научно-исследовательским центром Geely в Швеции, а также современные гибридные силовые установки Geely Group. Renault и RSM будут отвечать за дизайн новых моделей и обслуживание клиентов, а также предоставят доступ к своим передовым технологиям, востребованным на местных рынках. В новых автомобилях южнокорейские клиенты смогут оценить премиальные опции и актуальные решения.

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Фото: «Авторевю»