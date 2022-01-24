ТОП-10 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в 2021 году

Более половины (53%) купленных в 2021 году новых легковых автомобилей пришлось на 10 российских регионов. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Крупнейшим региональным авторынком в нашей стране остается Москва, жители которой в прошлом году стали обладателями 219 тыс. новых автомобилей. На втором месте традиционно располагается Подмосковье (134,9 тыс. шт.), на третьем – Санкт-Петербург (105,1 тыс. шт.). Только в этих трех субъектах РФ авторынку удалось преодолеть 100-тысячную отметку по итогам 2021 года.

Лучшим среди нестоличных регионов стал Краснодарский край, в котором за год было куплено 68,5 тыс. легковых машин. Он занял четвертую строчку в общем зачете, подвинув на пятую Татарстан (60 тыс. шт.). Кроме перечисленных регионов, в ТОП-10 по объему рынка новых легковых автомобилей также попали: Башкортостан (47,4 тыс. шт.), Свердловская область (44,2 тыс. шт.), Самарская область (44,1 тыс. шт.), Челябинская область (38,9 тыс. шт.) и Ростовская область (38,6 тыс. шт.).

Более подробная информация о ситуации на крупнейших авторынках страны, в том числе и в разрезе автокредитования, содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ