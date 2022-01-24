КАМАЗ в 2021 году увеличил производство на 18%

КАМАЗ в декабре выпустил 4478 грузовых автомобилей, что соответствует уровню предыдущего года. По итогам всего 2021 года с конвейера предприятия сошло 44136 машин – на 18% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отмечает генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, нарушение поставок различных компонентов для автомобилей коснулось всех производителей, в том числе и КАМАЗа. Но благодаря слаженным действиям всех подразделений компании удалось избежать остановок производства и выйти на один из лучших производственных результатов за последние десять лет.

В свою очередь, генеральный директор госкорпорации «Ростех», председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов заявил, что цель на ближайшую перспективу – освоить производство всего модельного ряда грузовиков поколения К5, увеличить производство пассажирского транспорта до 2 тыс. единиц в год, существенно нарастить экспорт продукции КАМАЗа.

Напомним, в 2022 году КАМАЗ намерен увеличить производство и продажи автомобилей примерно на 2,3% в годовом выражении, до 45 тысяч штук, в том числе 6 тыс. машин планируется поставить на экспорт. Портфель заказов уже не первый год у КАМАЗа комплектуется на месяцы вперед, и если сегодня заказать машину, то, по примерной оценке, получить ее можно будет не раньше апреля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ начал подготовку к серийному производству малотоннажного грузовика «Компас», который появится в продаже в 2022 году. Первая опытная сборка кабины «Компаса» намечена на февраль, а в апреле на автомобильном заводе начнется серийный выпуск и сборочных комплектов деталей кабин. Кроме того, в настоящее время на КАМАЗе завершаются эксплуатационные испытания автомобилей нового поколения K5 КАМАЗ-6595 и КАМАЗ-65951 – это самосвалы для тяжелых условий эксплуатации с односкатной ошиновкой, продажи которых должны начаться в 2022 году.

Между тем, несмотря на то, что КАМАЗ продолжает активно расширять модельный ряд автомобилей поколения К5, выпуск грузовиков с классической кабиной К3 прекращаться в ближайшее время не будет, поскольку на них сохраняется высокий спрос в России. Тем не менее, объемы производства автомобилей К3 значительно сократятся. А вот автомобили поколения К4 будут сняты с конвейера уже к 2023 году. Напомним, кабиной К4, производство которой стартовало на прессово-рамном заводе компании в 2013 году, оснащается семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801, бортовой автомобиль КАМАЗ-65207 и т.д.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: КАМАЗ