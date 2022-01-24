Geely в 2021 году увеличила продажи в России на 59%

Российские дилеры Geely в 2021 году реализовали 24587 автомобилей, что на 59% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в прошлом году стал компактный кроссовер Coolray с показателем 11101 реализованный автомобиль (+97%), сообщает пресс-служба Geely. Второе место по популярности занял кроссовер Geely Atlas, чьи продажи увеличились на 23% и составили 8965 машин. Замыкает тройку бестселлеров Geely купе-кроссовер премиум-класса Tugella, на котором остановили свой выбор 1903 покупателя (рост в 7,3 раза). Новый кроссовер Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида поступил в продажу в сентябре 2021-го и до конца года разошелся в количестве 1879 экземпляров. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долгое время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2022-го у российских дилеров появилась переднеприводная модификация кроссовера Geely Atlas Pro в оснащении с 1,5-литровым турбированным двигателем и классическим гидромеханическим «автоматом». Кроме того, во второй половине 2022 года компания Geely планирует начать продажи в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Geely