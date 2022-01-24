Модель УАЗа в 2021 году стала самым продаваемым пикапом в России

УАЗ «Пикап» в очередной раз стал лидером продаж в своем сегменте. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», модель Ульяновского автозавода пятый год подряд сохраняет звание самой популярной модели среди новых пикапов в РФ.

Так, за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 3006 экземпляров модели УАЗ «Пикап», что на 2% меньше, чем в 2020-м.

Второе место, с небольшим отставанием от лидера, сохранил пикап Toyota Hilux, продажи которого составили 2968 единиц (+15%). Замкнул тройку лидеров снова Mitsubishi L200 с результатом 2365 штук (+64%).

Кроме них, в ТОП-5 российского сегмента пикапов по итогам прошлого года попали еще две модели Great Wall, а именно: Wingle 7 (964 шт.) и Poer (390 шт.). Реализация остальных новых пикапов в общей сложности составила немногим более 300 машин.

О том, сколько всего новых пикапов или автомобилей других сегментов российского было продано в 2021 году, читайте здесь.

Какие из пикапов меньше всего теряют в цене, можно узнать 16 февраля – в рамках форума автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка» экспертами агентства «АВТОСТАТ» будут оглашены итоги премии «Residual value – 2022» (сохранность остаточной стоимости автомобиля). Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: УАЗ