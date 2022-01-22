Toyota в 2021 году увеличила продажи в России на 7%

Российские дилеры Toyota в 2021 году реализовали 97941 автомобиль, что на 6,9% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Toyota заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 5,7%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в прошлом году стал кроссовер RAV4, чьи продажи увеличились на 5,5% и составили 38441 экземпляр. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 31983 покупателя (+16,8%), сообщает пресс-служба «Тойота Мотор». Как отмечается, весной 2021 года состоялось обновление модели и появилась новая специальная серия GR Sport, что послужило дополнительным стимулом для роста спроса.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в прошлом году был продан в количестве 13102 штук, что на 16,3% лучше показателя годичной давности. В июле 2021-го на российском рынке стартовали продажи абсолютно нового Toyota Land Cruiser 300, и до конца года новинку выбрали 1768 покупателей. Чуть меньший результат показал полноразмерный кроссовер Toyota Highlander – 1748 проданных автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с 2020 годом. Реализация минивэна Toyota Alphard увеличилась на 35% до 1117 единиц.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается 112 дилеров Toyota. Их, а также дилеров других автопроизводителей мы приглашаем на наш форум автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка». Они могут получить промокод с 50%-ной скидкой на участие, если пройдут опрос, который доступен по ссылке и актуален до 31 января включительно.

Фото: Toyota