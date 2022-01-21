Российский рынок новых автобусов в 2021 году вырос на 4%

За весь прошлый год объем рынка новых автобусов в России составил 13,6 тыс. единиц, показав рост на 3,7% по отношению к 2020 году. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

В марочной структуре этого рынка первенство удерживает отечественный бренд PAZ. Его доля в общем объеме составила почти 56%, что соответствует 7,6 тыс. экземпляров (+19,8%). Второе место в рейтинге занял LIAZ – за 12 месяцев прошлого года в нашей стране было куплено 1,8 тыс. новых автобусов этой марки, причем, в отличие от лидера, ее динамика отрицательная (-27,4%). Замыкает тройку лидеров NEFAZ с результатом 1,6 тыс. единиц (+5,2%). Кроме них, в ТОП-5 самых популярных автобусных брендов за 2021 года также вошли белорусский MAZ (481 шт.; -30,6%) и китайский Yutong (348 шт.; +27%).

Эксперты агентства также отмечают, что по итогам декабря рынок новых автобусов в нашей стране вырос намного сильнее, чем в целом по году. Так, первый месяц зимы его объем составил 2,7 тыс. экземпляров – на 56,3% больше, чем в декабре 2020-го.

Более подробная информация о состоянии рынка новых автобусов в разбивке как по маркам, так и по моделям содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: bus.ru