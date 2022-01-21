Dongfeng Honda построит в Китае новый завод по производству электромобилей

Совместное предприятие по производству и продажам автомобилей Honda в Китае Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd. построит завод, выпускающий электромобили. Создание предприятия является частью плана Honda по расширению модельной линейки электромобилей в ближайшие годы, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый завод по производству электромобилей, который согласно плану начнет работать в 2024 году, будет построен в китайской провинции Хубэй в зоне экономического развития Ухани. Базовая производственная мощность завода площадью 630 тыс. кв.м. составит 120 тыс. электромобилей в год.

Как сообщалось ранее, в течение ближайших пяти лет Honda выпустит 10 новых электрических моделей, созданных специально для китайского рынка. План получил название e:N Series и предполагает разработку и выпуск совершенно новой платформы, изначально созданной под использование чисто электрической силовой установки, а также три варианта компоновки шасси - передний, задний или полный привод.

Первые два новых электромобиля увидят свет уже весной 2022 года. Им присвоят названия e:NS1 и e:NP1, это будут переведенные на электротягу кроссоверы HR-V нового поколения. Разница между e:NS1 и e:NP1 – в стилевых особенностях и месте производства. e:NS1 будут выпускать на заводе совместного предприятия Dongfeng-Honda, а e:NP1 – на GAC-Honda. Технические характеристики пока держатся в секрете, однако в Honda заявляют, что кроссоверы имеют запас хода на одном заряде батареи более 500 км и способны разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Honda