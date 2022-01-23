Итальянский авторынок в 2021 году вырос на 6%

Автомобильный рынок Италии в 2021 году увеличился на 5,5% и составил 1 млн 457 тыс. 952 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительный результат во многом обусловлен низкой базой предыдущего года, а по отношению к доковидному 2019-му показатели продаж оказались на 23,9% ниже. Это обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства, который, как ожидают в ANFIA, может быть ликвидирован не ранее 2023 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в прошлом году реализовал 223567 машин (+5,8%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 1,6% и составили 126092 единицы. На третьей строчке идет Toyota с показателем 84850 реализованных автомобилей (+19,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (84263 шт., +3,2%) и Ford (80989 шт., -9,6%).

Эти и другие автомобили можно найти и в России - в салонах проверенных дилеров.

Фото: Fiat