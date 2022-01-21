Porsche в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Porsche в 2021 году реализовали 6262 автомобиля – на 10% больше, чем годом ранее. Таким образом, штутгартская марка установила новый рекорд продаж в нашей стране, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Бестселлером Porsche в России остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne с показателем 3431 проданная машина (-9%). Второе место в модельном ряду Porsche сохраняет компактный спортивный кроссовер Macan, на котором остановили свой выбор 1413 российских клиентов (+20%). В тройку лидеров впервые вошел электрический спорткар Porsche Taycan, который появился на российском рынке в декабре 2020-го, и в прошлом году разошелся тиражом в 530 экземпляров против 156 машин годом ранее. Как отмечается, на сегодняшний день 20 из 25 дилеров занимаются реализацией Taycan, но вся дилерская сеть полностью готова предложить высококачественный сервис владельцам электромобилей Porsche.

Реализация Porsche Panamera составила 422 автомобиля, что на 41% больше по сравнению с 2020 годом. Среди спорткаров лидирует 911 Carrera, чьи продажи выросли на 64% и составили 375 автомобилей. Модель Cayman/Boxster в прошлом году нашла 91 покупателя, что на 2% ниже результата годичной давности.

Добавим также, что продажи автомобилей Porsche с пробегом по итогам 2021 года увеличились на 26% и достигли самого высокого за все время уровня в 2082 машин. При этом продажи автомобилей Porsche Approved по сравнению с прошлым годом выросли на 43%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2022-го у российских дилеров Porsche появится новый электроприводный спортуниверсал Taycan Sport Turismo. Также весной поступят в продажу новый вариант электрического спорткара Taycan в исполнении GTS и модель Taycan GTS Sport Turismo. Кроме того, в этом году до нашей страны доберется обновленный компактный кроссовер Porsche Macan. Среди новинок Porsche, которые появятся на российском рынке в 2022 году, – эксклюзивные исполнения Panamera Platinum Edition и Cayenne Platinum Edition, а также спортивная версия Cayenne Turbo GT, которая предлагается только с купеобразным кузовом.

По данным агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается 25 дилеров Porsche. Их, а также дилеров других автопроизводителей мы приглашаем на наш форум автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка». Они могут получить промокод с 50%-ной скидкой на участие, если пройдут опрос, который доступен по ссылке и актуален до 31 января включительно.

Фото: Porsche