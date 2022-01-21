Французский авторынок в 2021 году вышел «в плюс»

Автомобильный рынок Франции по итогам 2021 года увеличился на 0,5% и составил 1 млн 659 тыс. 008 машин. Таким образом, положительный результат зафиксирован после падения продаж годом ранее.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в прошлом году стал Peugeot, реализовавший 285930 машин (-22,7%). Второе место занимает Renault с показателем 268975 проданных автомобилей (-14,5%). Реализация Citroen снизилась на 0,5% до 161883 машин. Далее идет Dacia, продажи которого составили 125205 автомобилей (+28,9%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи дилеры реализовали 105299 машин (+7,7%).

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