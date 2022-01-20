Рынок новых грузовых автомобилей в 2021 году вырос на 31%

По итогам 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 97,9 тыс. единиц, что на 31% выше уровня 2020 года. Такие результаты получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты агентства отмечают, что 36% этого рынка пришлось на отечественную марку KAMAZ, показатель которой в минувшем году составил 35,1 тыс. единиц, продемонстрировав рост на 26,6%. Второе место, с большим отставанием, занимает другой российский бренд – GAZ (9,4 тыс. шт.), который показал еще больший рост (+37,8%).

Далее в марочном рейтинге следуют шведские Scania (7,1 тыс. шт.; +44,6%) и Volvo (5,6 тыс. шт.; +25,4%), а замыкает пятерку лидеров белорусский MAZ (5,4 тыс. шт.; +44,5%). Результаты остальных брендов составили менее 5 тысяч купленных грузовиков.

Что касается итогов декабря, то в этот месяц российский рынок новых грузовых машин вырос меньше, чем в целом по году – на 9,1% до 10,3 тыс. экземпляров. Более подробно об этом – в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: КАМАЗ