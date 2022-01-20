Флагманский кроссовер Geely в России будет называться Mоnjaro

Компания Geely в 2022 году представит на российском рынке новый среднеразмерный кроссовер под названием Monjaro, которое созвучно с легендарным вулканом Килиманджаро. Ранее у модели было только рабочее обозначение KX-11, а на рынке Китая она продается под названием Xingyue L. В салонах российских дилеров Geely флагманский кроссовер Mоnjaro появится во второй половине 2022 года и станет первой моделью бренда в сегменте D-SUV. О комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба Geely. Автомобиль будет доступен покупателям с турбированным двигателем объемом 2,0 литра.

В основе Geely Mоnjaro длиной 4770 мм лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo. Внешний вид автомобиля отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Ключевая особенность салона – это экран информационно-развлекательной системы длиной в метр, который объединяет пространство водителя и переднего пассажира. Кроме того, кроссовер получил мощную аудиосистему Bose с 10 динамиками.

Напомним, в настоящее время модельный ряд Geely на российском рынке включает купе-кроссовер Tugella, кроссоверы Coolray, Atlas и новый Atlas Pro, который с января 2022-го доступен не только с системой мягкого гибрида, но и с 1,5-литровым турбированным двигателем с непосредственным впрыском топлива мощностью 177 л.с., 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом.

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Фото: Geely