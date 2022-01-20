Средняя цена автомобиля с пробегом перевалила за 1 миллион рублей

Средняя цена* подержанного легкового автомобиля в январе 2022 года составила 1 млн 049 тысяч рублей. Таким образом, по данным агентства «АВТОСТАТ», этот показатель впервые преодолел 1-миллионную отметку.

Цены на автомобили с пробегом в нашей стране растут уже более года – с сентября 2020-го. Помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников. На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растет спрос – растут и цены.

Так, по отношению к декабрю 2021 года подержанные легковые автомобили подорожали в среднем на 8%, или 79 тысяч рублей. А если сравнивать их с показателем января 2021-го (688 тыс. руб.), то с тех пор средняя цена б/у машин выросла на 52%, или 361 тысячу. Иными словами, за год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза.

Более подробную информацию о стоимости подержанных легковых автомобилей, выставленных на продажу, можно найти в ежемесячном обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке».

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: Рольф