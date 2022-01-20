Автозавод «Урал» запустит производство ведущих мостов и передних осей для грузовиков

Фонд развития промышленности предоставил льготный заем в размере 2 млрд рублей по Автомобильному заводу «Урал». С помощью средств ФРП предприятие запустит импортозамещающее производство ведущих мостов и передних осей для грузовых автомобилей «Урал». Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

В настоящее время современные мосты для тяжелых грузовых автомобилей «Урал» закупаются в Китае. После реализации проекта предприятие сможет выпускать эту продукцию не только для собственных нужд, но и для других российских производителей грузовиков. В рамках проекта планируется локализовать все мосты, импортируемые предприятием. Также завод планирует поставлять барабаны, ступицы и тормозные диски другим производителям грузовиков и осей прицепной техники.

С помощью займа от ФРП Автомобильный завод «Урал» создаст импортозамещающее производство отливок для новых мостов и запустит линию по обработке тормозных барабанов и ступиц колеса. Завод приобретет комплекс автоматических линий с ЧПУ для обработки барабанов, ступиц и тормозных дисков, который позволит обрабатывать более 450 тыс. единиц продукции в год.

Проект предусматривает создание 13 модификаций автомобильных мостов и 20 модификаций мостов для строительно-дорожных машин. Производство должно быть запущено в 2023 году. Его разместят на территориях действующих корпусов АЗ «Урал», предварительно подготовленных и отремонтированных. К 2025 году завод планирует выпускать не менее 18,8 тыс. ведущих мостов и осей для автомобилей только под свои потребности, без учёта внешнего рынка, а также около 5 тыс. комплектующих для спецтехники.

Средства займа будут также направлены на перевооружение литейного производства для выпуска картерных деталей для новых мостов массой до 200 кг. После модернизации литейного производства мощности по выпуску чугунного литья увеличатся на треть – до 24,7 тыс. тонн в год. В ходе реализации проекта будет создано 111 рабочих мест.

По предварительным итогам, в 2021 году автозавод «Урал» выпустил порядка 8700 автомобилей – это больше, чем планировалось изначально (8305 шт.) Что касается планов по выпуску продукции на 2022 год, ожидается увеличение выпуска и реализация автомобилей в количестве 9401 единицы.

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Фото: АЗ «Урал»