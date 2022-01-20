LADA Niva Legend появилась на рынке Японии

Владивостокская автодилерская компания «Сумотори» представила на прошедшем недавно Токийском автосалоне внедорожник LADA Niva Legend, причем под собственным именем VLADA 4x4.

В «Сумотори» говорят, что VLADA – это модифицированный во Владивостоке внедорожник LADA Niva Legend для Японии. Руль и педали остались слева, визуальных отличий от стандартной трехдверной версии модели для России не видно, и, тем не менее, VLADA 4x4 сертифицирована для японского рынка. Агрегаты у автомобиля стандартные – 1,7-литровый бензиновый мотор мощностью 83 л.с. и крутящим моментом 133 Нм, 5-ступенчатая механическая коробка передач, постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала, пишет портал Drom.ru.

В интервью японской версии журнала GQ глава «Сумотори» Виталий Веркеенко рассказал, что уже в течение трех месяцев фирма продает на рынке Японии внедорожники LADA Niva Legend. Стоимость модели составляет от 2,98 млн иен (примерно 2 млн рублей). В стандартную комплектацию LADA Niva Legend на японском рынке входят АБС, электропривод и подогрев зеркал, электростеклоподъемники, подогрев передних кресел, кондиционер, защита поддона картера двигателя. Среди дополнительных опций – легкосплавные диски колес (16 дюймов) и камуфляжная окраска кузова. По словам Виталия Веркеенко, «Сумотори» планирует продать в Японии 1000 классических «Нив» в течение ближайших четырех лет, то есть по 250 машин ежегодно.

Напомним, в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продается под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч. В настоящее время трехдверная LADA Niva Legend предлагается по цене от 693,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», совокупные продажи семейства внедорожников LADA Niva на российском рынке в 2021 году составили 51242 автомобиля (+28%), в том числе 25827 Niva Legend (-11%) и 25415 Niva Travel (+28%). Стоит отметить, что в феврале 2021-го на рынок вышел внедорожник LADA Niva Travel, получивший новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. А в сентябре 2021-го у дилеров LADA появился обновленный внедорожник LADA Niva Bronto, созданный на базе трехдверной Niva Legend в максимальной комплектации.

Между тем, недавно АВТОВАЗ анонсировал выход спецверсии Black для внедорожника LADA Niva Travel, которая станет первой новинкой для марки в 2022 году и поступит в продажу до конца этой зимы.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Drom.ru