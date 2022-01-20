Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через «Госуслуги»

В 2022 году начнется информирование автовладельцев посредством проактивного сервиса на портале «Госуслуги» о необходимости прохождения отзывной кампании. Также в этом году Росстандартом запланировано налаживание передачи сведений об отзывных кампаниях транспортных средств посредством «витрины данных» в Национальной системе управления данными, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, планируется передача данных в Систему электронных паспортов, а также заинтересованным организациям, в том числе страховым компаниям.

В 2021 году Росстандарт согласовал 111 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвращению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Общее количество отозванных транспортных средств составило 325945 единиц. Вместе с тем, в Росстандарте отмечают тенденцию по снижению количества отзываемых автомобилей, то есть несоответствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Так, в 2020 году на ремонт было отозвано 648965 машин, а в 2019-м – 649594 единиц. Одной из причин этого является эффективность надзорных мероприятий на рынке, в том числе запущенной Росстандартом с 2018 года программы по натурным испытаниям автомобильной техники (всего на текущий момент проведены испытания 34 единиц автомобильной техники) и повышения возможности дистанционного контроля на рынке благодаря системе оформления ОТТС в электронном виде в связке с системой ЭПТС. Эти мероприятия привели к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии ее производства и выбора поставщиков компонентов.

Напомним, что с 1 июля 2021 года автопроизводители начали загрузку «исторических» данных (за период с 2017 года по текущий момент) по отзывным программам в цифровую систему Росстандарта. Согласно имеющейся актуальной статистике, сформированной в системе автопроизводителями, за указанный период под различные отзывные программы попало 6 млн 838 тыс. 301 транспортное средство (около 16% парка транспортных средств в России).

«То, что столь значительная часть российского парка автомобилей попала под отзывы, по которым безвозмездно для автовладельцев могут быть устранены дефекты техники, говорит о формировании в России современного клиентоориентированного авторынка. А цифровая трансформация этой сферы позволяет сделать ее еще более эффективной, упрощенной и удобной в части взаимодействия автопроизводителей с Росстандартом и информирования автовладельцев, что в итоге должно позволить приблизиться к стопроцентному устранению конструктивных нарушений в рамках отзывных программ», – заявил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Во сколько обойдется содержание легкового автомобиля в конкретной модификации, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения». А какими легковыми автомобилями выгоднее всего владеть в России? Список таких моделей назвали эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership)*.

Фото: Росстандарт