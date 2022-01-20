УАЗ в 2021 году увеличил экспорт на 57%

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года поставил на экспорт 5703 машины (+57%), в том числе 1717 единиц для рынков дальнего зарубежья и 3986 автомобилей – для стран СНГ.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года Ульяновский автозавод возобновил присутствие на рынке Анголы, где начались продажи флагманского внедорожника УАЗ «Патриот». В перспективе на рынке Республики Анголы будет представлен весь модельный ряд УАЗ. По оценке представителей африканской стороны, на начальном этапе емкость рынка в количественном выражении составит несколько сотен машин ежегодно. Поставка коммерческой партии автомобилей запланирована на 2022 год. Между тем, стратегия экспортного развития УАЗа также предусматривает дальнейшую экспансию на африканский континент. В частности, в фокусе страны с левосторонним движением – специально для тех рынков подразделение «Соллерс Инжиниринг» готовит конструктивные изменения моделей линейки УАЗ для соответствующего расположения руля.

Кроме того, в апреле 2021-го Ульяновский автозавод и компания Bazra Motors подписали соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции УАЗа на территории Эфиопии. Достигнутые договоренности предусматривают организацию сборки автомобилей крупноузловым методом на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара). Помимо всех версий УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи», с конвейера будут сходить внедорожники «Хантер» и модели классической линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят уникальные модификации, разработанные в соответствии со спецификой рынка этой восточноафриканской страны. Выход предприятия на проектную мощность – 3000 автомобилей в год – планируется осуществить до конца 2023 года.

Как сообщалось ранее, весной 2022-го Ульяновский автозавод планирует начать продажи в США моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», которые будут представлены под брендом Bremach.

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Фото: УАЗ