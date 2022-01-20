Японский авторынок в 2021 году снизился на 3%

Японский авторынок по итогам 2021 года снизился на 3,2% и составил 2 млн 399 тыс. 862 единицы, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, реализация автомобилей в Стране восходящего солнца показывает отрицательную динамику четвертый год подряд, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом году сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 4,1% до 1 млн 212 тыс. 751 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 274374 машины (-6,6%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 226540 автомобилей (+7,4%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.