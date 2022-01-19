Российский рынок новых LCV в 2021 году вырос на 36%

По итогам 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ составил 141,9 тыс. единиц, что на 36% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Лидером на рынке новых LCV остается отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом году пришлось почти 45% от общего объема купленных новых LCV. В количественном выражении это составляет 63,5 тыс. экземпляров, что на 43% больше, чем в 2020 году.

Вторую строчку в рейтинге занимает американский Ford с результатом 20,2 тыс. штук, который в прошлом году также показал рост (+45%). Третьим стал отечественный УАЗ, объем рынка которого составил 17,1 тыс. машин (+17%). В пятерку марок-лидеров российского рынка LCV по итогам 2021 года также вошли отечественная LADA (14,9 тыс. шт.; +18%) и французский Peugeot (6,6 тыс. шт.; +91%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам декабря 2021 года объем рынка легких коммерческих автомобилей в России вырос на 28% до 16,6 тыс. единиц. Более подробно об этом можно узнать из нашего пресс-релиза.

Фото: ГАЗ