Infiniti в 2021 году увеличил продажи в России на 8%

Российские дилеры Infiniti по итогам 2021 года реализовали 2034 автомобилей, что на 7,5% выше показателя годичной давности, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Infiniti на российском рынке в прошлом году стал кроссовер QX50 с показателем 839 реализованных машин (-9,4%). Второе место занял внедорожник QX80, чьи продажи увеличились на 8,9% и составили 700 автомобилей. Замыкает тройку лидеров кроссовер QX60 с показателем 255 проданных автомобилей (-1,6%).

Стоит также отметить, что в декабре российские дилеры Inifiniti начали продажи нового купе-кроссовера Infiniti QX55 – наследника модели Infiniti FX, и за первый месяц с момента выхода на рынок он нашел 202 покупателя.

Между тем, уже в ближайшие месяцы у российских дилеров появится премиальный кроссовер Infiniti QX60 второго поколения, мировая премьера которого состоялась в июне прошлого года. Более подробная информация о ценах и комплектациях новинки будет опубликована ближе к старту продаж.

Об этой и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Infiniti