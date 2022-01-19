Сколько легковых автомобилей было куплено россиянами в 2021 году?

За весь прошлый год жители нашей страны приобрели 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 3% превышает аналогичный показатель 2020 года. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки соответствующих данных АО «Электронный паспорт».

Свыше половины (54,5%) российского рынка пришлось на продукцию четырех марок. Так, лидером в очередной раз стала отечественная LADA, сумевшая увеличить свою долю до 22,3%. Сюда же вошли корейские Kia (доля – 13,1%), Hyundai (10,5%) и французская Renault (8,6%). Причем только у этих брендов рыночные объемы в 2021 году оказались выше отметки 100 тысяч единиц.

В модельном рейтинге первенствует LADA Vesta, оттеснив прежнего лидера («Гранту») на вторую позицию. Третье место за собой сохранила Kia Rio, что позволило ей снова стать лучшей среди иномарок. Если на долю отечественных моделей пришлось более 7% российского рынка, то у «корейца» этот показатель составил 5,2%.

Отметим также, что по итогам декабря в России было куплено порядка 134 тыс. новых легковых автомобилей. И это на 14% меньше, чем за тот же месяц 2020 года.

Более подробная информация о состоянии рынка как в декабре, так и в целом по году (в разрезе марок и моделей) содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: Volkswagen