Новый Porsche Taycan Sport Turismo доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новый кузовной вариант электроприводного спорткара Taycan Sport Turismo. Вместе со спортивным седаном и моделью Cross Turismo модельный ряд Taycan теперь насчитывает три варианта кузова, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Первой в семействе Taycan Sport Turismo в конце февраля 2022 года на рынок выйдет модель GTS мощностью 517 л.с. с полным приводом, цена – от 11 млн 810 тыс. рублей, а уже в середине марта за ней последуют и другие версии. Это Taycan Sport Turismo мощностью 326 л.с. с задним приводом, в качестве опции предлагается высокоэффективная батарея Plus, обеспечивающая мощность 380 л.с., цена – от 8 млн 460 тыс. рублей, Taycan 4S Sport Turismo мощностью 435 л.с. с полным приводом, в качестве опции предлагается высокоэффективная батарея Plus, обеспечивающая мощность 490 л.с., цена – от 10 млн 020 тыс. рублей, Taycan Turbo Sport Turismo мощностью 625 л.с. с полным приводом, цена – от 12 млн 980 тыс. рублей и Taycan Turbo S Sport Turismo мощностью 625 л.с. с полным приводом, цена – от 15 млн 750 тыс. рублей.

Модель Taycan Turbo S Sport Turismo разгоняется с места до 100 км/ч за 2,8 секунды. Ее максимальная скорость составляет 260 км/ч. Самым большим запасом хода (до 498 километров по WLTP) обладает модель Taycan 4S Sport Turismo.

Система управления тепловым режимом и функции зарядки у линейки Taycan нового модельного года были усовершенствованы. Зарядка обеих батарей с 5- до 80-процентного уровня занимает 22,5 минуты. Таким образом, всего за 5 минут можно зарядить автомобиль до уровня, достаточного для преодоления еще 100 км.

Taycan Sport Turismo, как и Taycan Cross Turismo, отличается спортивным силуэтом с опускающейся к задней части кузова линией крыши. Но в отличие от собрата по модельному ряду в Taycan Sport Turismo отсутствуют элементы дизайна внедорожника. Кроме того, он также предлагается в исполнении с задним приводом.

Высота от подушки сиденья до потолка в задней части салона более чем на 45 мм превышает аналогичный показатель в спортивном седане Taycan. Запас пространства над головой на сиденье водителя увеличен на 9 мм. Большая задняя крышка обеспечивает удобство загрузки багажного отделения. Проем багажного отделения шириной 801 мм и высотой 543 мм гораздо шире и выше, чем в седане (434 и 330 мм соответственно).

Объем заднего багажного отделения зависит от комплектации. В сочетании с пакетом Sound Plus он достигает 446 л (у седана – 407 л). При оснащении аудиосистемой Bose Surround Sound (входит в базовую комплектацию начиная с модели Taycan Turbo Sport Turismo) багажное отделение имеет объем 405 л. При сложенных спинках задних сидений (складывающихся в соотношении 60:40) его объем увеличивается до 1212 или 1171 л. Дополняет его переднее багажное отделение объемом 84 л.

В качестве нового элемента дополнительного оборудования для моделей Taycan Sport Turismo предлагается панорамная крыша с функцией Sunshine Control, особенностью которой является электрическая система защиты от слепящего солнца.

Стоит отметить, что электрический спорткар Taycan по итогам 2021 года вошел в тройку бестселлеров Porsche в России: клиентам было передано 530 автомобилей, что в 3,4 раза выше показателя годичной давности.

Напомним, ранее российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую серию спортивного внедорожника Cayenne Platinum Edition, которую отличают эксклюзивные элементы дизайна в платиновом цвете с шелковистым блеском и расширенная базовая комплектация. Цены на новинку стартуют от 7 млн 320 тыс. рублей за Cayenne мощностью 340 л.с., 8 млн 850 тыс. рублей за Cayenne E-Hybrid мощностью 462 л.с. и 8 млн 950 тыс. рублей за Cayenne S мощностью 440 л.с. Поставки автомобилей клиентам в России начнутся в мае 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2022 года в продажу поступит эксклюзивный вариант Panamera под названием Platinum Edition, который отличается деталями, окрашенными в платиновый цвет с шелковистым блеском, и расширенной базовой комплектацией. Также у российских дилеров появятся новый вариант электрического спорткара Taycan в исполнении GTS. Кроме того, в этом году до нашей страны доберется обновленный компактный кроссовер Porsche Macan, который уже доступен для заказа. Среди новинок Porsche в 2022 году также значится спортивная версия кроссовера Cayenne Turbo GT, которая предлагается только с купеобразным кузовом.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2022 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Porsche