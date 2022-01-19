«ForAuto – 2022» ждет дилеров: пройди опрос – получи скидку! | АВТОСТАТ

«ForAuto – 2022» ждет дилеров: пройди опрос – получи скидку!

0

«ForAuto – 2022» ждет дилеров: пройди опрос – получи скидку!

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2022 год
Все готовые отчёты

16 февраля в Москве состоится XII ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», организатором которого выступает агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие пройдет как с очным присутствием экспертов и представителей автобизнеса, так и в режиме онлайн. Варианты участия вместе с предварительной программой можно посмотреть здесь

Кроме производителей автомобилей и запчастей, дистрибьюторов, банков, страховых и лизинговых компаний, мы приглашаем на наш форум представителей автомобильных холдингов и дилеров. Более того, мы предлагаем им воспользоваться 50%-ной скидкой на участие – для этого нужно всего лишь пройти соответствующий опрос, который доступен по ссылке и активен до 31 января включительно. Те, кто пройдет опрос, получат промокод на скидку. Помимо этого, в знак признательности мы предоставим им и презентацию с консолидированным «дилерским» мнением.

Также напоминаем, что в нынешнем году мы традиционно назовем лучших дилеров России – работа по подготовке ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022» уже началась. Ждем вас на мероприятиях, проводимых агентством «АВТОСТАТ»! С их списком можно ознакомиться тут.

Фото: АБС-Авто Сочи

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродажиобзор рынка автомобилейпрогноз авторынкадилерыопросыконференцииforauto

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно