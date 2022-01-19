АВТОВАЗ запустит подписку на автомобили LADA | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ запустит подписку на автомобили LADA

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АВТОВАЗ запустит подписку на автомобили LADA

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АВТОВАЗ анонсировал собственную программу долгосрочной аренды автомобилей. Она называется LADA 360 и на первом этапе будет предназначена только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пишет издание «Авторевю». В компании называют это «операционной арендой», потому что все операции, необходимые для эксплуатации автомобиля, выполняет партнер программы LADA 360.

В рамках подписки будут доступны все модели LADA, срок аренды – от шести месяцев до пяти лет. Тарифы пока не обнародованы, хотя заявлены возможность выбора индивидуальных условий с возможностью пересмотра арендного платежа. Стоимость подписки будет включать страховку, транспортный налог, плановое техобслуживание, сезонную замену и хранение шин, круглосуточную помощь на дорогах, а также предоставление подменного автомобиля в случае ремонта. Отдельно пользователи будут оплачивать только бензин и штрафы. Сроки запуска программы LADA 360 на АВТОВАЗе не называют, поскольку ее разработка еще не завершена.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 107567 автомобилей LADA – это на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Vesta, Granta, семейство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel, а также фургон LADA Largus. В целом продажи коммерческих автомобилей LADA в 2021 году составили 12696 единиц (-6%), что обеспечило марке порядка 87% в субсегменте малых LCV.

Всего же российские дилеры LADA в прошлом году реализовали 350714 автомобилей LADA, что на 2,1% выше показателя годичной давности. В результате рыночная доля марки LADA составила 20,9% против 21,5% годом ранее. Дилерская сеть LADA остается крупнейшей в России и насчитывает 304 автосалона, включая 7 новых дилерских центров, открытых в 2021 году.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазподписка на авто

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