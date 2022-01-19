Китайский авторынок в 2021 году показал рост впервые после трех лет падения

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам 2021 года увеличились на 7,1% и составили 21 млн 408 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительный результат зафиксирован впервые после трех лет падения. При этом китайский авторынок все эти годы остается крупнейшим в мире.

Согласно прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может увеличиться на 5,4%, при этом реализация машин на новых источниках энергии вырастет почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

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