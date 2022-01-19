УАЗ возобновил производство автомобилей

Ульяновский автозавод сегодня возобновил производство автомобилей после новогодних каникул и проведения плановых ремонтных работ. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что отгрузки автомобилей заказчикам в данный период осуществлялись по плану.

По итогам 2021 года Ульяновский автозавод выпустил 41442 автомобиля, что на 16,7% выше показателя предыдущего года. Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», производство которого увеличилось на 10% и составило 15346 машин. При этом треть из данного количества пришлась на версии с автоматической коробкой передач. Стоит также отметить коммерческую модель УАЗ «Профи», чей выпуск вырос почти в 2 раза до 4996 экземпляров.

В прошлом году Ульяновский автозавод сократил продажи в России на 11% до 32420 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,9% против 2,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот», на котором остановили свой выбор 13057 покупателей (-22%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 11884 реализованных машины (-9%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 3819 экземпляров, что на 42% лучше результата за 2020 год.

Напомним, в марте прошлого года УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. В июне новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе 2021-го Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Кроме того, в 2021 году УАЗ поставил на экспорт 5703 машины (+57%), в том числе 1717 единиц для рынков дальнего зарубежья и 3986 автомобилей – для стран СНГ.

Как заявил исполнительный директор УАЗ Алексей Спирин, производственный план завода на 2022 год рассчитан на улучшение показателей прошедшего года по всем аспектам бизнеса.

В каких автосалонах официальных дилеров марки есть новые автомобили УАЗ, можно узнать здесь.

Фото: УАЗ