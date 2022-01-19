Lamborghini в 2021 году установил новый рекорд продаж в России | АВТОСТАТ

Lamborghini в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

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Lamborghini в 2021 году установил новый рекорд продаж в России

Электрокары и гибриды в России
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Российские дилеры Lamborghini в 2021 году реализовали 200 автомобилей, что на 48% выше показателя годичной давности. Как отмечает глава Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев, это новый рекорд продаж марки в нашей стране, на 27% превосходящий предыдущий максимум, который был зафиксирован в 2019 году. Бестселлером Lamborghini в нашей стране остается кроссовер Urus, сообщает пресс-служба итальянской марки.

Напомним, в прошлом году были выпущены три новых модели: заднеприводный суперкар Huracán STO, прощальная серия модели Aventador Ultimae, а также юбилейная спецверсия LPI 800-4, выпущенная в честь 50-летия Countach.

В 2022 году компания Lamborghini планирует представить четыре новых модели и продолжит  готовиться к появлению гибридной линейки с 2023 года. В течение четырех лет будет инвестировано более 1,5 млрд евро в важнейшие проекты, благодаря которым Lamborghini запустит первую серийную гибридную модель в 2023 году и электрифицирует весь свой модельный ряд к концу 2024 года с целью сокращения выбросов CO2 на 50% в 2025 году. В перспективе 10 лет в модельном ряду бренда появится четвертая, полностью электрическая модель.

А что происходит на рынке электромобилей в нашей стране? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ». 

Фото: Lamborghini

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажипремиум-маркилюксовые автомобилиlamborghini

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