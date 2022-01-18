Импорт легковых автомобилей в январе - ноябре 2021 года вырос на 47%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 11 месяцев 2021 года вырос на 46,8% до 314,5 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 7 млрд 358,2 млн долларов. При этом в ноябре было импортировано 26,2 тыс. машин (-1,6% к октябрю) на 669,5 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе - ноябре увеличился на 45,8% до 30,1 тыс. машин общей стоимостью 2 млрд 062,2 млн долларов. Из них 2,8 тыс. грузовиков (-10,6% к октябрю) на 191,8 млн долларов были поставлены в нашу страну в ноябре.

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