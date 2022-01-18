Экспорт легковых автомобилей в январе - ноябре 2021 года вырос на 39%

Экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2021 года вырос на 38,9% и составил 80,8 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 267,6 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в ноябре на внешние рынки было отправлено 7,6 тыс. автомобилей (+11,5% к октябрю) на 108,6 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - ноябре увеличился на 11,1% и составил 11,8 тыс. машин на 310 млн долларов. В ноябре за рубеж было поставлено 1,3 тыс. грузовиков (+2% к октябрю) на 37,5 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод в ноябре возобновил присутствие на рынке Анголы, где начались продажи флагманского внедорожника УАЗ «Патриот». Кроме того, «Группа ГАЗ» начала продажи в Болгарии коммерческого автомобиля «ГАЗель NN» полной массой 3,5 т.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: УАЗ