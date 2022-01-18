Европейские продажи LADA в 2021 году снизились на 23% | АВТОСТАТ

Европейские продажи LADA в 2021 году снизились на 23%

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Европейские продажи LADA в 2021 году снизились на 23%

Экспорт транспортных средств из России в 2021 году
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По итогам 2021 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 1577 новых автомобилей LADA, что на 22,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий год, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Напомним, весной 2019 года АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, ранее было объявлено, что бренд LADA вернется на европейский рынок с внедорожником Niva нового поколения, который будет представлен в 2024 году.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля LADA (и не только LADA) на российском рынке можно на сайте «Цена авто». 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазавторынок европыэкспорт

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