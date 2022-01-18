Европейский авторынок в 2021 году остался «в минусе»

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам 2021 года снизились на 1,5% и составили 11 млн 774 тыс. 885 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат зафиксирован, несмотря на низкую базу 2020-го, и обусловлен перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства, особенно во второй половине минувшего года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за 2021 год, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 1 млн 274 тыс. 137 машин (-6,2%). На второе место вышел Peugeot с показателем 724383 автомобиля (-2,3%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 712574 машины (+10,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз BMW (682895 шт., +1,2%) и Renault (678736 шт., -17,1%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России, в автосалонах проверенных дилеров.