УАЗ в 2021 году увеличил производство на 17%

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года выпустил 41442 автомобиля, что на 16,7% выше показателя предыдущего года. Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», производство которого увеличилось на 10% и составило 15346 машин. При этом треть из данного количества пришлась на версии с автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба УАЗа. Стоит также отметить коммерческую модель УАЗ «Профи», чей выпуск вырос почти в 2 раза до 4996 экземпляров.

В прошлом году Ульяновский автозавод сократил продажи в России на 11% до 32420 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,9% против 2,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот», на котором остановили свой выбор 13057 покупателей (-22%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 11884 реализованных машины (-9%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 3819 экземпляров, что на 42% лучше результата за 2020 год.

Кроме того, в 2021 году УАЗ поставил на экспорт 5703 машины (+57%), в том числе 1717 единиц для рынков дальнего зарубежья и 3986 автомобилей – для стран СНГ.

Как заявил исполнительный директор УАЗ Алексей Спирин, производственный план завода на 2022 год рассчитан на улучшение показателей прошедшего года по всем аспектам бизнеса.

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Фото: УАЗ