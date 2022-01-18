Ford Transit стал доступен с телематическими сервисами

Компания «Соллерс Форд» запустила сервис «Телематика» – облачную платформу, позволяющую управлять автомобилем или крупным автопарком с помощью программы на компьютере либо мобильного приложения, установленного на смартфоне.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, сервис Телематика – комплексное цифровое бизнес-решение, позволяющее онлайн анализировать эффективность использования коммерческого транспорта и контролировать его эксплуатацию. Телематические сервисы представляют собой систему данных об автомобиле, призванную оптимизировать расходы на содержание автопарка, а также позволяют дистанционно наблюдать за местонахождением автомобиля, манерой езды водителя, получать оповещения о неисправностях автомобиля, напоминания о необходимости пройти техническое обслуживание и пр. Программа позволяет экономить топливо, снижать затраты на ремонт и обслуживание, улучшать точность производственного планирования, контролировать и мотивировать водителей и обеспечивать сохранность грузов.

Телематические сервисы позволяют получать доступ к следующим данным о каждом подключенном автомобиле: уровень топлива, заряд аккумулятора, местоположение автомобиля, маршрут поездок, отчет по датчикам, информация о водителях, отчет по эффективности использования автопарка, отчет по стилю вождения, высчитываемому программой на основе 11 параметров и др. Данные об автомобиле доступны в любое время. Программа позволяет осуществлять дистанционно полную диагностику неисправностей автомобиля как по заранее установленному расписанию, так и в любой удобный момент. С помощью мобильного приложения можно запустить предпусковой отопитель, данная функция также возможна в двух режимах – по заранее заданному расписанию, либо в необходимое время.

Телематика доступна для автомобилей, выпущенных, начиная с июня 2020 года без установки дополнительного оборудования, а автомобили, произведенные ранее, требуют дополнительного дооснащения электронным блоком, безопасно интегрированным с системами Ford Transit.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2021 года компания «Соллерс Форд» реализовала в России и на экспортных рынках 21452 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 47% больше, чем годом ранее. Таким образом, установлен новый рекорд продаж этой модели. Как отмечается, лидером продаж по-прежнему остается цельнометаллический фургон, на долю которого приходится 63%, второе место занимает шасси с надстройками (27%), доля которого значительно выросла благодаря запуску нового производства сэндвич-панелей в 2021 году. Предпочтения по типу привода проданных автомобилей распределились следующим образом: 56% – передний привод, 40% – задний, 4% – полный привод.

Максимальная кастомизация автомобиля является ключевым направлением развития «Соллерс Форд», а также неотъемлемой частью успешных продаж. Количество специальных версий Ford Transit за 2021 год возросло на 21% и в настоящий момент насчитывает более 170 различных модификаций. Продажи автомобилей специальных версий заняли половину от общего объема, а одной из самых заказываемых модификаций в прошлом году стал промтоварный фургон.

Добавим также, что 43% всех продаж Ford Transit пришлись на крупные корпоративные поставки, при этом 57% составили заказы со стороны малого бизнеса, ИП и частных клиентов. Самыми крупными поставками в 2021 году стали поставки для компаний «Яндекс.Драйв и «Почта России». Между тем, «Соллерс Форд» совершенствует свои маркетинговые, финансовые и цифровые сервисы, в результате чего 62% всех сделок в 2021 году состоялись с использованием лизинговых программ и более тысячи автомобилей было забронировано через онлайн-витрину Ford.

Напомним, в мае 2021 года завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Это позволило обеспечить рыночный спрос и не допустить дефицита автомобилей в дилерских центрах.

По словам президента и СЕО «Соллерс Форд» Адиля Ширинова, на 2022 год компания строит амбициозные планы по наращивание производства, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также запуску инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации, чтобы отвечать всем пожеланиям клиентов. Кроме того, на 2022 год запланированы ряд новинок и премьер, которые позволят «Соллерс Форд» усилить свое присутствие на рынке и улучшить показатели продаж.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

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Фото: «Соллерс Форд»