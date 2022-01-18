BMW в 2021 году стал лидером премиум-сегмента на российском авторынке

Российские дилеры BMW по итогам 2021 года реализовали 46802 автомобиля, что на 10% выше показателя годичной давности. В результате баварская марка второй год подряд становится лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России. Прошлый год стал рекордным для BMW M в нашей стране – продажи спортивных моделей выросли на 18% до 3579 машин, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

По итогам 2021 года на российском рынке было реализовано 2613 автомобилей MINI (+3%), при этом Россия выступает лидером во всем мире по доле спортивных моделей John Cooper Works (26%) в общей структуре продаж MINI.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году в России начнутся продажи электрических BMW iX и BMW i4. Также совсем скоро российские клиенты получат новые BMW 2 серии купе. Помимо этих моделей в BMW готовят ряд других громких премьер, но о них будет сообщено позже.

Что касается MINI, в январе 2022-го российские дилеры начали продажи ограниченной серии хэтчбеков MINI Camden Edition, посвященной атмосфере яркой уличной жизни знаменитого лондонского района Камден. Кроме того, для заказа стал доступен полностью электрический MINI Cooper SE, производство которого для нашей страны стартует на заводе MINI в Оксфорде в марте 2022 года. На российском рынке будет доступна ограниченная партия из 250 автомобилей.

«В прошлом году BMW Group Россия удалось добиться высоких показателей продаж, несмотря на влияние таких факторов, как дефицит компонентов с полупроводниками, рост цен на сырье и перебои в глобальных цепочках поставок. В этих условиях мы не просто сохранили сбалансированную линейку моделей и стабильное предложение автомобилей для наших клиентов, но и нарастили продажи по всем брендам», – отметила глава BMW Group Россия Ирина Шрамко.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у премиальных автомобилей? Сколько эти или другие модели стоят через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: BMW