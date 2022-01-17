Авторынок Литвы в декабре упал на 56%

Всю вторую половину 2021 года литовский рынок продолжал падение, и декабрь не стал исключением. В последний месяц года в этой стране зарегистрировано всего 1984 новых легковых и легких коммерческих автомобиля (LCV), что на 55,9% ниже, чем в декабре 2020 года. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на цифры, предоставленные госпредприятием «Регитра».

Основной причиной такого падения рынка по-прежнему остается нехватка микрочипов на производствах, которая привела к значительному сокращению поставок большинства моделей автомобилей, экспортируемых в страну. При этом рынок легковых автомобилей в декабре снизился на 58% до 1795 единиц, а легких коммерческих автомобилей – на 16% до 189 экземпляров.

В марочном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей в Литве продолжает лидировать та же тройка брендов, что и в ноябре. На первом месте – Toyota, автомобили которой проданы в количестве 378 единиц. На втором месте остался Volkswagen (316 шт.), на третьем – Skoda (218 шт.). Далее следуют Nissan (112 шт.) и Peugeot (107 шт.). В премиальном сегменте лидерство перешло от BMW к Audi, которую купили в количестве 44 экземпляров.

В модельном рейтинге декабря на первое место вышел немецкий Volkswagen up, реализованный в количестве 126 единиц. В пятерку лидеров также вошли Toyota RAV4 (118 шт.), Skoda Octavia (80 шт.), Toyota С-HR (59 шт.) и Toyota Corolla (53 шт.). Отметим, что Fiat 500, который возглавлял модельные рейтинги непрерывно в первой половине года, уже два месяца подряд не попадает даже в ТОП-5. В сегменте легких коммерческих автомобилей первенствовал Renault Master с результатом 37 машин. В последний месяц 2021 года на литовском рынке дебютировало купе Toyota GR Supra.

В декабре в стране продолжился рост продаж новых электромобилей. За месяц жители Литвы приобрели 299 электрокаров, что почти в 7 раз больше, чем год назад (44 шт.).

В целом за 2021 год на литовском авторынке реализовано 34 887 новых легковых машин, что на 19,5% меньше, чем в январе – декабре 2020 года (43 315 шт.). Найти их можно и в России – в салонах проверенных дилеров.

Фото: Drom.ru