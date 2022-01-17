С начала года уже 23 марки повысили цены на автомобили

С 1 по 15 января 2022 года эксперты «Цена Авто» зафиксировали появление новых прайсов на сайтах 23 марок, официально представленных на российском рынке. В их числе лидеры рынка – российская LADA, а также корейские Kia и Hyundai. По традиции, начнем с них.

О новом повышении цен на свою продукцию АВТОВАЗ предупредил еще в декабре, и тогда речь шла о прибавке на 1,4 – 3,2%. В действительности с 1 января стоимость отечественных автомобилей выросла куда ощутимее, в диапазоне 1,5 – 8,0%. В среднем все модели LADA стали дороже на 3,3%.

У всей продуктовой линейки Kia и Hyundai в продаже появились машины 2022 года выпуска. Их цены оказались выше декабрьских на 1,6 – 5,5% и 1,8 – 5,4% соответственно. А кроме того, Hyundai повысила цены и на машины 2021 года производства на 1,0 – 3,0%. Kia пока продает «прошлогодние» машины по старым ценам.

Два других бренда, входящие в ТОП-5 российского рынка, Renault и Toyota, также оформили прибавку по всему модельному ряду. У французского бренда она варьировалась от 0,4 до 3,6%, у японского – от 1,0 до 5,6%.

Тотальное обновление прайсов отмечено также у японских Mazda (0,8 – 1,1%), Subaru (на 1,3 – 2,3%) и Suzuki (0,9 – 1,2%), а также у европейских марок, входящих в концерн Stellantis – Citroen (на 2,9 – 8,5%) и Peugeot (на 0,8 – 7,8%). Еще один бренд из этого концерна, немецкий Opel, сохранил цены на два кроссовера, а для остальных пассажирских и легких коммерческих моделей поднял их на 2,9 – 7,8%.

Кроме того, среди массовых марок эксперты зафиксировали рост стоимости на автомобили Chevrolet (2 модели на 1,0 – 1,8%), Geely (3 модели на 0,8 – 2,4%), Skoda (1 модель на 0,1 – 0,6%) и Volkswagen (11 моделей на 0,6 – 12,3%).

В премиальном сегменте рынка выросли цены на все или большинство моделей у Genesis (на 0,8 – 8,9%), Infiniti (на 2,0 – 3,6%), Lexus (на 0,5 – 7,1%), Mercedes-Benz (на 0,5 – 7,7%), Porsche (на 2,9 – 20,1%), Volvo (на 2,8 – 7,7%). Также стали дороже внедорожники Cadillac Escalade (на 1,4 – 3,2%) и Jeep Grand Cherokee (на 1,7 – 2,7%).

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Оперативную информацию о динамике цен, а также актуальную стоимость легковых автомобилей в различных комплектациях, можно найти на сайте «Цена Авто».

Фото: pexels.com