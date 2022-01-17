Suzuki в 2022 году планирует увеличить продажи в России на 40%

Компания Suzuki в 2022 году планирует реализовать в России 14 тыс. автомобилей, что 40% выше показателя прошлого года. Об этом заявил генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» г-н Такахаси Юта, отметив, что такой внушительный рост продаж ожидается, в том числе за счет того, что к лету Suzuki планирует премьеру в России нового кроссовера S-Cross, который заменит в модельном ряду Suzuki SX4 предыдущего поколения. Таким образом, прогнозы продаж на 2022 год составляют примерно 3 тыс. автомобилей Suzuki Jimny (доля – 23%), 7,5 тыс. автомобилей Suzuki Vitara (доля – 58%) и 2,5 тыс. автомобилей Suzuki S-Cross (доля – 19%), сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

В 2021 году российские дилеры Suzuki реализовали 9159 автомобилей – это на 15% больше, чем годом ранее. Бестселлером марки в нашей стране остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 5663 экземпляров (+4%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 1957 покупателей, что на 52% выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 увеличилась на 26% и составила 1539 автомобилей.

А как в нашей стране сохраняется остаточная стоимость (Residual value) у японских автомобилей? Сколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Об этом можно узнать из нашего исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value).

Фото: Suzuki