Kia представила кроссовер Niro нового поколения

Компания Kia представила новое поколение компактного кроссовера Niro, который создан на платформе третьего поколения и отличается более крупным кузовом, обеспечивающим большую вместительность пространства салона и багажного отсека. В отделке использованы комбинированные экологически чистые премиальные материалы, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для нового Niro предлагается выбор между гибридной силовой установкой (HEV), гибридной силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида (PHEV) и полностью электрической силовой установкой на аккумуляторной батарее (BEV). Экономичный двигатель 1,6 GDI линейки Smartstream будет устанавливаться на гибридную (HEV) версию кроссовера. Расход топлива такого автомобиля при замерах по корейским стандартам составляет всего 4,8 л/100 км. Продажи нового поколения Kia Niro HEV в Корее начнутся в текущем месяце. Затем, в течение года, последует поэтапный вывод модели на ряд рынков. Версии PHEV и BEV будут продемонстрированы позднее, ближе к старту продаж.

Габариты нового поколения Niro увеличились по сравнению с предшественником. Его длина составляет 4420 мм, ширина 1825 мм, высота 1545 мм, а колесная база – 2720 мм. Таким образом, эти размеры увеличились на 65, 20, 10 и 20 мм соответственно. Стоит при этом отметить, что 12-вольтовая аккумуляторная батарея нового Niro размещена вместе с высоковольтной батареей гибридной силовой установки под задними сиденьями. За счет этого полезный объем багажника Niro HEV достиг 451 л (замер по системе VDA), что на 15 литров больше, чем у модели Niro HEV предыдущего поколения.