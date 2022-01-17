Kia представила кроссовер Niro нового поколения

Компания Kia представила новое поколение компактного кроссовера Niro, который создан на платформе третьего поколения и отличается более крупным кузовом, обеспечивающим большую вместительность пространства салона и багажного отсека. В отделке использованы комбинированные экологически чистые премиальные материалы, сообщает пресс-служба корейской марки.
Для нового Niro предлагается выбор между гибридной силовой установкой (HEV), гибридной силовой установкой по схеме подзаряжаемого гибрида (PHEV) и полностью электрической силовой установкой на аккумуляторной батарее (BEV). Экономичный двигатель 1,6 GDI линейки Smartstream будет устанавливаться на гибридную (HEV) версию кроссовера. Расход топлива такого автомобиля при замерах по корейским стандартам составляет всего 4,8 л/100 км. Продажи нового поколения Kia Niro HEV в Корее начнутся в текущем месяце. Затем, в течение года, последует поэтапный вывод модели на ряд рынков. Версии PHEV и BEV будут продемонстрированы позднее, ближе к старту продаж.
Габариты нового поколения Niro увеличились по сравнению с предшественником. Его длина составляет 4420 мм, ширина 1825 мм, высота 1545 мм, а колесная база – 2720 мм. Таким образом, эти размеры увеличились на 65, 20, 10 и 20 мм соответственно. Стоит при этом отметить, что 12-вольтовая аккумуляторная батарея нового Niro размещена вместе с высоковольтной батареей гибридной силовой установки под задними сиденьями. За счет этого полезный объем багажника Niro HEV достиг 451 л (замер по системе VDA), что на 15 литров больше, чем у модели Niro HEV предыдущего поколения.
Новый Niro будет оснащаться полным комплексом высокотехнологичных систем помощи водителю Drive Wise, в который впервые для этой модели войдет интеллектуальный ассистент ограничения скорости ISLA (Intelligent Speed Limit Assist). Эта система использует фронтальную камеру автомобиля и навигационную систему, подавая предупреждения и регулируя скорость в том случае, если водитель движется с превышением установленного ограничения.
Для нового Niro предусмотрен обширный набор высокотехнологичных функций удобства эксплуатации, связи и интеграции с информационными сетями. Проекционный дисплей (HUD) с диагональю 10 дюймов отображает на лобовое стекло непосредственно перед глазами водителя основную информацию: скорость, сигналы систем безопасности и помощи водителю, подсказки навигации.
Передовая система голосового управления Voice Car Control использует технологию распознавания естественной речи и позволяет находящимся в автомобиле управлять без помощи рук его основными системами, к примеру – регулировать температуру в салоне, или менять настройки аудиосистемы.
Встроенные фронтальная и задняя камера позволяют вести запись запоминающихся поездок и красивых пейзажей. Затем пользователи могут сохранить и просмотреть записи через информационно-развлекательную систему автомобиля или через смартфон. Niro также будет иметь функцию Car to Home, позволяющую пользователю прямо из автомобиля управлять домашней техникой, подключенной к интернету вещей, к примеру – телевизором, освещением, регулировкой температуры в помещении.
А какие модели можно ждать на российском рынке в 2022 году? Подскажет «Календарь новинок».
Фото: Kia