АВТОВАЗ начал работу неделю с простоя на линии LADA Granta

На АВТОВАЗе подписан приказ о простое 17 и 18 января для сборочной линии LADA Granta, которая будет бездействовать три смены. Напомним, данный конвейер окажется в простое уже второй раз в наступившем году. До этого сборка LADA Granta не работала в вечернюю смену 13 января, пишет портал «Нетипичный АВТОВАЗ».

По итогам 2021 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 12% до 111430 машин, что на АВТОВАЗе связывают с кризисом поставок электронных компонентов, который более всего повлиял на объемы производства этой модели.

Стоит отметить, что в минувшую субботу АВТОВАЗ дополнительно организовал работу сборочной линии B0, на которой выпускаются LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero.

По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне, глобальный кризис поставок электронных компонентов, который во втором полугодии 2021 года затронул все автомобильные бренды в мире, сказался на ритмичности производства и сроках поставок новых автомобилей LADA в дилерскую сеть и клиентам. Ситуация с электронными компонентами начала постепенно выправляться в конце 2021 года, однако дефицит сохранится, по оценкам АВТОВАЗа, минимум до середины 2022 года.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ